Один з двигунів літака увійшов в нештатний режим. В аеропорту Санкт-Петербурга судно приземлилося о 22:26 за московським часом.

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Відповідно до чинних регламентів Пулково оголосив тривогу. Відзначається, що на борту було 95 пасажирів і 6 членів екіпажу. При посадці ніхто не постраждав. Північно-Західна транспортна прокуратура проводить перевірку за даним інцидентом.

Реакція Зеніту

Зеніт прокоментував те, що трапилося в твіттері: "Дякуємо екіпажу Зенітолета, що здійснював пасажирський рейс з Анталії, за високий професіоналізм в надзвичайній ситуації і успішне завершення польоту".