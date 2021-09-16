Криштиану Роналду после перехода в МЮ в последние дни августа перебрался в дом стоимостью в 6 миллионов фунтов стерлингов. Там было семь спален для комфортного проживания вместе с женой Джорджиной и четырьмя детьми.

Напомним Роналду забил первый гол за Манчестер Юнайтед в дебютном матче: видео

Но радость от проживания в этом доме была не долгой. Через две недели пара была вынуждена переехать в другой дом. Помешали семейному уюту овцы. Хотя еще в начале проживания в этом доме Джорджина даже выкладывала фотографии с ними.

Оказалось, что шум от их блеяния настолько велик, что не дает нормально отдыхать утром. Сам Роналду придирчиво относится к своему отдыху между тренировками, поэтому было принято решение о смене жилья.

Еще одной причиной стало то, что Роналду не слишком понравилась система охраны дома.

Футболист перебрался в другой дом стоимостью в 3 миллиона фунтов стерлингов. Однако там тоже есть семь спален, бассейн, небольшой кинозал и гараж на четыре авто. Кроме того, территория находится под постоянной охраной. Дом принадлежит бывшей звезде Манчестер Юнайтед, однако кому именно – неизвестно.