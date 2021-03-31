Юта 1 квітня повинна зіграти виїзний матч проти Мемфіса у НБА. Баскетболісти гостей потрапили у неприємний інцидент перед поєдинком.

Неприємний інцидент для лідера НБА

Літак з баскетболістами Юти під час польоту зіткнувся з цілою зграєю птахів. Пілоти були змушені зробити аварійну посадку у Солт-Лейк Сіті.

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Таке зіткнення призвело до пошкодження лівого двигуна, який вийшов з ладу. Однак пілоти проявили свою майстерність та посадили літак без додаткових інцидентів. Жоден з пасажирів не постраждав. Баскетболісти під час польоту почули гучний тріск і побачили спалах у лівому двигуні.

#UPDATE Images we've just gotten of the damage too the Delta 757-200 that was carrying the @utahjazz more on @fox13 at 4 and 5 pic.twitter.com/oW7gvVZwn3 — Spencer Joseph (@SpencerJosephTV) March 30, 2021

Після цього механіки виявили пошкодження турбіни двигуна. На фото видно великі плями крові на нижній частині кабіни, які залишились після зіткнення з птахами. Після цього за декілька годин баскетболісти Юти таки полетіли у Теннессі на іншому літаку.

Юта – лідер Західної конференції НБА у цьому сезоні. У 46 матчах команда здобула 35 перемог та зазнала 11 поразок. Їх майбутній суперник Мемфіс йде дев'ятим.

В останньому поєдинку Юта 30 березня вдома розгромила Клівленд – 114:75.

Відео посадки баскетболістів на інший літак