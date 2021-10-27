Самое суровое наказание: организаторы Олимпиады-2022 заявили о беспрецедентных штрафах
Источник:ТАСС
Организаторы Олимпиады-2022 в Пекине рассказали о штрафах, которыми будут наказывать спортсменов. За нарушение карантинных правил спортсменам будет грозить дисквалификация.
Суровые наказания для нарушителей
Штрафы коснутся не только спортсменов. Чжан Цзяньдун, вице-мэр Пекина и заместитель председателя оргкомитета Игр-2022, рассказал, что за нарушение мер по борьбе с COVID-19 будут лишать аккредитации участников делегаций.
Стоящее Представлены медали зимней Олимпиады-2022: что они символизируют – фото
Сообщается, что некоторые детали сейчас обсуждаются с Международным олимпийским комитетом.
Несоблюдение указанных в руководстве противоэпидемиологических мер может привести к предотвращению, временного или постоянного лишения аккредитации или дисквалификации участника Игр, отстранение от участия в соревнованиях, лишение соответствующих квалификаций и других достаточно серьезных последствий,
– сказал Цзяньдун.
- Ранее Оргкомитет Олимпиады в Пекине подтвердил, что с целью предотвращения распространения COVID-19 в олимпийских деревнях во время Игр-2022 будет действовать жесткий запрет общения между спортсменами из разных делегаций.
- За нарушение правил, в частности речь идет о сексе и праздничных вечеринках, возможна депортация из Китая. Подобные ограничения действовали на Олимпиаде-2020, но они не остановили спортсменов.
- В частности, титулованная украинская фехтовальщица Ольга Харлан призналась, что нарушила запрет на Играх в Токио и у нее был секс.
- Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля.