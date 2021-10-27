Самое суровое наказание: организаторы Олимпиады-2022 заявили о беспрецедентных штрафах

Организаторы Олимпиады-2022 в Пекине рассказали о штрафах, которыми будут наказывать спортсменов. За нарушение карантинных правил спортсменам будет грозить дисквалификация.

Суровые наказания для нарушителей

Штрафы коснутся не только спортсменов. Чжан Цзяньдун, вице-мэр Пекина и заместитель председателя оргкомитета Игр-2022, рассказал, что за нарушение мер по борьбе с COVID-19 будут лишать аккредитации участников делегаций.

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Сообщается, что некоторые детали сейчас обсуждаются с Международным олимпийским комитетом.

Несоблюдение указанных в руководстве противоэпидемиологических мер может привести к предотвращению, временного или постоянного лишения аккредитации или дисквалификации участника Игр, отстранение от участия в соревнованиях, лишение соответствующих квалификаций и других достаточно серьезных последствий,

– сказал Цзяньдун.