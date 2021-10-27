Суворі покарання для порушників
Штрафи торкнуться не тільки спортсменів. Чжан Цзяньдун, віцемер Пекіна та заступник голови оргкомітету Ігор-2022, розповів, що за порушення заходів щодо боротьби з COVID-19 позбавлятимуть акредитації учасників делегацій.
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Повідомляється, що деякі деталі зараз обговорюються з Міжнародним олімпійським комітетом.
Недотримання зазначених у керівництві протиепідеміологічних заходів може призвести до запобігання, тимчасового чи постійного позбавлення акредитації або дискваліфікації учасника Ігор, усунення від участі у змаганнях, позбавлення відповідних кваліфікацій та інших досить серйозних наслідків,
– сказав Цзяньдун.
- Раніше Оргкомітет Олімпіади в Пекіні підтвердив, що з метою запобігання поширенню COVID-19 в олімпійських селах під час Ігор-2022 діятиме жорстка заборона спілкування між спортсменами з різних делегацій.
- За порушення правил, зокрема йдеться про секс та святкові вечірки, можлива депортація з Китаю. Подібні обмеження діяли на Олімпіаді-2020, але вони не зупинили спортсменів.
- Зокрема, титулована українська фехтувальниця Ольга Харлан зізналася, що порушила заборону на Іграх у Токіо та мала секс.
- Зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 до 20 лютого.