Суворі покарання для порушників

Штрафи торкнуться не тільки спортсменів. Чжан Цзяньдун, віцемер Пекіна та заступник голови оргкомітету Ігор-2022, розповів, що за порушення заходів щодо боротьби з COVID-19 позбавлятимуть акредитації учасників делегацій.

Варте уваги Представлено медалі зимової Олімпіади-2022: що вони символізують – фото

Повідомляється, що деякі деталі зараз обговорюються з Міжнародним олімпійським комітетом.

Недотримання зазначених у керівництві протиепідеміологічних заходів може призвести до запобігання, тимчасового чи постійного позбавлення акредитації або дискваліфікації учасника Ігор, усунення від участі у змаганнях, позбавлення відповідних кваліфікацій та інших досить серйозних наслідків,

– сказав Цзяньдун.