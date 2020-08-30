В воскресенье, 30 августа, капитан "Барселоны" Лионель Месси не приехал в расположение своей команды в обозначенное время для прохождения теста на коронавирус.

Все футболисты "Барселоны" должны были приехать на базу к определенному времени в диапазоне с 8:00 до 12:00. Месси должен был появиться в 10:15, но не приехал, сообщает твиттер-аккаунт B/R Football.

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Это событие сильно расстроило одного из юных фанатов аргентинца, который ждал его у клубной базы.

A young fan waited for Messi to show up to Barca's pre-season training pic.twitter.com/AjYfOXqLZF — B/R Football (@brfootball) August 30, 2020

Что известно о трансфере Месси