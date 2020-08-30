Самое печальное фото дня: юный фанат Месси не дождался футболиста на базе "Барселоны"
В воскресенье, 30 августа, капитан "Барселоны" Лионель Месси не приехал в расположение своей команды в обозначенное время для прохождения теста на коронавирус.
Все футболисты "Барселоны" должны были приехать на базу к определенному времени в диапазоне с 8:00 до 12:00. Месси должен был появиться в 10:15, но не приехал, сообщает твиттер-аккаунт B/R Football.
Коротко о главном: Месси хочет покинуть "Барселону": причины, претенденты на футболиста и сумма трансфера
Это событие сильно расстроило одного из юных фанатов аргентинца, который ждал его у клубной базы.
Что известно о трансфере Месси
- После провального сезона 2019/2020, в котором "Барселона" осталась без трофеев, Месси принял решение покинуть каталонский клуб.
- Впрочем, "Барселона" отказывается отпускать аргентинца. Каталонский клуб вроде бы хочет продлить контракт с Лео.
- Также сообщалось, что "Барселона" может отпустить Месси за 700 миллионов евро.
- В то же время Месси якобы планирует официально объявить, что он хочет покинуть "Барселону". Лионель хотел собрать пресс конференцию, но помешал карантин. Следовательно, сообщения от Месси ожидают в соцсетях.
- Иностранные журналисты сообщают, что Месси хочет перейти в "Манчестер Сити" и снова работать с Пепом Гвардиолой.