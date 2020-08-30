У неділю, 30 серпня, капітан "Барселони" Ліонель Мессі не приїхав в розташування своєї команди в означений час для проходження тесту на коронавірус.

Всі футболісти "Барселони" повинні були приїхати на базу до певного часу в діапазоні з 8:00 до 12:00. Мессі мав з'явитися о 10:15, але не приїхав, повідомляє твіттер-акаунт B/R Football.

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Ця подія сильно засмутила одного з юних фанатів аргентинця, який чекав його біля клубної бази.

A young fan waited for Messi to show up to Barca's pre-season training pic.twitter.com/AjYfOXqLZF — B/R Football (@brfootball) August 30, 2020

Що відомо про трансфер Мессі