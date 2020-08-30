Найсумніше фото дня: юний фанат Мессі не дочекався футболіста на базі "Барселони"
У неділю, 30 серпня, капітан "Барселони" Ліонель Мессі не приїхав в розташування своєї команди в означений час для проходження тесту на коронавірус.
Всі футболісти "Барселони" повинні були приїхати на базу до певного часу в діапазоні з 8:00 до 12:00. Мессі мав з'явитися о 10:15, але не приїхав, повідомляє твіттер-акаунт B/R Football.
Коротко про головне: Мессі хоче покинути "Барселону": причини, претенденти на футболіста та сума трансферу
Ця подія сильно засмутила одного з юних фанатів аргентинця, який чекав його біля клубної бази.
Що відомо про трансфер Мессі
- Після провального сезону 2019/2020, в якому "Барселона" залишилася без трофеїв, Мессі прийняв рішення покинути каталонський клуб.
- Втім, "Барселона" відмовляється відпускати аргентинця. Каталонський клуб начебто хоче продовжити контракт з Лео.
- Також повідомлялося, що "Барселона" може відпустити Мессі за 700 мільйонів євро.
- Водночас Мессі начебто планує офіційно оголосити, що він хоче покинути "Барселону". Ліонель хотів зібрати пресконференцію, однак на заваді став карантин. Відтак, повідомлення від Мессі очікують у соцмережах.
- Іноземні журналісти повідомляються, що Мессі прагне перейти у "Манчестер Сіті" та знову працювати з Пепом Гвардіолою.