Только за последний месяц легендарный камерунец получил несколько обвинений в правонарушениях разного уровня. Его дочь имеет к нему претензии из-за неуплаты алиментов и желает его заключения, а бывший вице-президент Федерации футбола Камеруна забросил Это'о обвинения в буллинге нового голкипера Манчестер Юнайтед, преследовании и манипуляциях целой страной.

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Новые проблемы экс-звезды Барселоны

И вот уже третий скандал за июль. Президент ФФК Самюэль Это'о подозревается в организации договорных матчей. В сети появилась аудиозапись разговора лучшего бомбардира в истории сборной Камеруна с президентом клуба Виктория Юнайтед. На нем Это'о утверждает, что он заинтересован в повышении в классе команды собеседника:

"Клуб должен подняться в первый дивизион. Это наша цель, в этом заинтересована Федерация. Нас четверо: я, ты и еще два человека. Виктория Юнайтед поднимется в классе".

Отмечается, что разговор состоялся еще в январе, но публичная утечка произошла только сейчас. В момент разговора Виктория Юнайтед выступала во втором дивизионе чемпионата Камеруна. По результатам сезона клуб повысился в классе.

Сам Это'о опровергает информацию о причастности к организации договорных матчей.

Я позвонил президенту Ассоциации арбитров и сказал ему: "Осторожно! Этот джентльмен вкладывает много денег в футбол, мы не можем позволить судьям "убивать" человека, который хочет лишь того, чтобы его команда была одной из лучших в чемпионате,"

– сказал Самюэль.

Очень много отмазок есть у камерунца, однако, смотря на регулярность возникновения проблем, которые в последнее время окружают Это'о, есть подозрение, что ему нужно что-то менять в этой жизни.

Напомним. Это'о после успешных периодов в Барселоне и Интере отыграл 2 сезона за Анжи, после чего его карьера пошла на спад.