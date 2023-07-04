Камерунский экс-форвард Барселоны, Интера и многих клубов, среди которых и российский Анжи, Самюэль Это'о в феврале 2022 года признал Эрику До Росарио Ньевес своей дочерью. Решение об этом было принято после четырех лет судебных разбирательств.

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Дочь требует год лишения свободы

Суд тогда обязал бывшего футболиста, а ныне президента федерации футбола Камеруна выплачивать дочери алименты в размере 1400 евро в месяц. Сейчас адвокат Фернандо Осуна, представляющий интересы До Росарио Ньевесу, утверждает, что Самюэль должен его клиентке 90 тысяч евро.

Он должен своей дочери алименты более чем за пять лет и продолжает игнорировать правосудие. Финансовое положение Эрики – очень хрупкое, в то время как Это'о живет в роскоши,

– заявил Осуна.

Также адвокат настаивает, что пребывание Это'О в должности президента Федерации футбола Камеруна "ненормальное" учитывая все его судимости. Ведь ранее Самюэль был признан виновным в уклонении от налогов в Испании и невыплате алиментов одной из своих дочерей.

Эрика требует приговорить Это'о к году тюремного заключения. Ее претензии рассмотрит суд в Мадриде.

Карьера Это'о