Камерунский экс-форвард Барселоны, Интера и многих клубов, среди которых и российский Анжи, Самюэль Это'о в феврале 2022 года признал Эрику До Росарио Ньевес своей дочерью. Решение об этом было принято после четырех лет судебных разбирательств.
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Дочь требует год лишения свободы
Суд тогда обязал бывшего футболиста, а ныне президента федерации футбола Камеруна выплачивать дочери алименты в размере 1400 евро в месяц. Сейчас адвокат Фернандо Осуна, представляющий интересы До Росарио Ньевесу, утверждает, что Самюэль должен его клиентке 90 тысяч евро.
Он должен своей дочери алименты более чем за пять лет и продолжает игнорировать правосудие. Финансовое положение Эрики – очень хрупкое, в то время как Это'о живет в роскоши,
– заявил Осуна.
Карьера Это'о
- Наибольшее количество матчей провел за Барселону, Мальорку и Интер, в каждом из клубов – более 100 матчей.
- Чемпион Испании (3) и Италии.
- Победитель Кубка Испании (2) и Италии (2).
- Триумфатор Лиги Чемпионов (3).
- Олимпийский чемпион.
- Всего в течение карьеры играл за 13 клубов: Реал, Мальорку, Барселону, Интер, Эвертон, Антальяспор, Анжи, Челси, Катар СК, Сампдорию, Коньяспор, Леганес и Эспаньол.
- Завоевал 16 клубных титулов и 5 со сборной.
- Лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, за которую сыграл 114 матчей и забил 56 голов.
- С 2021 года – президент федерации футбола Камеруна.