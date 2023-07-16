Бывший вице-президент Федерации футбола Камеруна Анри Ньялла Куан рассказал много интересных деталей о деятельности нынешнего президента ФФК Самюэля Это'о. Он обвинил экс-звезду Барселоны во многих действиях, некоторые из которых могут повлечь и проблемы с законом.

Это'о платил деньги, чтобы следить за чиновником и угрожал его семье Экс-чиновник раскрыл подробности конфликта голкипера Интера, на которого претендует Манчестер Юнайтед, Андре Онана с легендарным игроком Самюэлем Это'j, из-за которого вратарь решил закончить карьеру в сборной. Более того, он обвинил Это'о во влиянии на руководство Интера, чтобы оно отказалось от услуг Онаны. Вызов Андре Онаны в национальную сборную зависит от президента Федерации. Я спросил Это'j официально о будущем нашего вратаря в команде, и он ответил, что карьера парня завершена. Он направил письмо Интеру, чтобы клуб избавился от него. Так как же кто-то может быть таким злым?

– возмутился Анри Ньялла Куан.

Также, по словам бывшего вице-президента ФФК, Это'о давит своим авторитетом звезд национальной команды Камеруна и даже главного тренера, тем самым создавая авторитарную систему в федерации местного футбола и хочет узурпировать власть:

"Ни один член генеральной ассамблеи Федерации футбола Камеруна никогда не предлагал продлить срок полномочий президента с 4 до 7 лет. Единственное, что обсуждалось, это увеличение количества сроков президента с двух до трех сроков по 4 года, как это происходит в CAF и ФИФА. Это'о манипулирует целой страной!"



К этим обвинениям еще добавляются замалчивания контрактных спонсорских условий, связанных со сборной Камеруна, а самое главное – угрозы семье Анри Ньялла Куана.

Я был президентом маркетингового комитета FECAFOOT, но я не имел доступа ни к одному документу, связанному с разными спонсорами. Я не знаю, сколько стоят контракты с One All Sports, Orange и MTN. Я несколько раз требовал эти документы, в последний раз допрашивая президента, но сотрудники Федерации сказали мне, что они мне их не дадут. Это'о дал 1 миллион франков футбольному чиновнику, чтобы тот следил за мной, и этот мужчина начал угрожать моей семье. Я связался с прокурором, который принял меры, чтобы обеспечить мою безопасность,

– рассказал бывший функционер.

Напомним, что во время чемпионата мира в Катаре Это'о также попал в скандал, когда с кулаками набросился на фаната и повалил его на землю ударом ногой.

Так что даже если не все факты, которые озвучил Анри Ньялла Куан, на 100 процентов являются правдивыми, можно констатировать, что Самюэль Это'о после окончания карьеры потерял голову. Хотя нечему удивляться – он играл в России, без последствий это не могло обойтись.