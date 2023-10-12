Самюэль Это'О решил не морочить себе голову проблемами, которые творятся в Украине. Камерунец с радостью отправился в Россию.

Самюэль Это'О прибыл на поединок в Москву. Недавно легендарный футболист принимал участие в игре в поддержку Украины. 24 Канал, ссылаясь на росСМИ.

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Бывший звездный футболист, а ныне президент Федерации футбола Камеруна вообще не ищет себе нигде врагов и готов подстроиться под кого-либо. Дело в том, что Самюэль уже прибыл в столицу страны-агрессора. Это'О собирается посетить товарищеский поединок между сборными России и Камеруна.

Встреча состоится уже 12 октября, в 19:00. Легендарного футболиста не интересуют злодеяния россиян, которые они реализуют на территории Украины, он приехал порадовать местных болельщиков своим присутствием, чему очень радуется.

Господин Самюэль Это'О уже прилетел в Москву, он рад снова вернуться в Россию и доволен приемом. Вечером наш президент будет на матче и надеется на победу сборной Камеруна,

– рассказал генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан.

. Сборная России также собирается сыграть товарищеский поединок и со сборной Кении, однако это будет выглядеть довольно комично. Дело в том, что стороны не нашли лучшего места проведения для матча, поэтому решили встретиться на стадионе Titanic Mardan Sports Complex.

Самое интересное, что Самюэль Это'О недавно принял участие в матче звезд, который был организован ради того, чтобы собрать средства на помощь Украины, ведущей борьбу с российской агрессией. Но вот, скорее всего, камерунцу было "по барабану", ради чего проводится матч.

Самюэль Это'О на благотворительном матче / Game4Ukraine

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