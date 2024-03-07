Титулованная футболистка вляпалась в громкий скандал, который длится с января 2023-го года. Саманта Керр очень ярко повеселилась на одной из вечеринок, поэтому возвращалась домой, вызвав такси.

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Проявление расизма в чистом виде

По дороге домой австралийская игрок вызвала конфликт с водителем такси из-за оплаты за поездку. Также она испачкала салон автомобиля. Таксист вызвал на помощь полицию, с которой Керр тоже начала спор.

Саманта не просто поссорилась с представителем правоохранительных органов, но и использовала в разговоре проявление расизма. Футболистка лондонского Челси назвала мужчину "тупым белым полицейским".

Последние два слова сильно задели правоохранителя, который подал на Керр в суд, обвинив ее в расизме. Суд по этому делу состоится в феврале следующего года. Если судьи признают Саманту виновной, то игроку грозит лишение свободы до двух лет, которое является максимальным наказанием в таком деле.

К слову. 7 марта женская команда Челси сыграет против Манчестер Сити в рамках полуфинала плей-офф Кубка Англии. Начало в 21:15 по киевскому времени.