Титулована футболістка вляпалась у гучний скандал, який триває із січня 2023-го року. Саманта Керр дуже яскраво повеселилась на одній із вечірок, тому поверталась додому, викликавши таксі.

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Прояв расизму у чистому вигляді

Дорогою додому австралійська гравчиня спричинила конфлікт із водієм таксі через оплату за поїздку. Також вона забруднила салон автомобіля. Таксист викликав на допомогу поліцію, з якою Керр теж розпочала суперечку.

Саманта не просто посварилась із представником правоохоронних органів, а й використала у розмові прояв расизм. Футболістка лондонського Челсі назвала чоловіка "тупим білим поліцейським".

Останні два слова сильно зачепили правоохоронця, який подав на Керр до суду, звинувативши її у расизмі. Суд по цій справі відбудеться у лютому наступного року. Якщо судді визнають Саманту винною, то гравчині загрожує позбавлення волі до двох років, яке є максимальним покаранням у такій справі.

До слова. 7 березня жіноча команда Челсі зіграє проти Манчестер Сіті у рамках півфіналу плей-оф Кубка Англії. Початок о 21:15 за київським часом.