"Треба стрибати, насолоджуватися та проходити далі"

Ярослава Магучіх стала однією з трьох українок, яка пройшла кваліфікацію зі стрибків у висоту. 19-річна легкоатлетка прокоментувала свій виступ у Токіо.

Як це було Магучіх, Левченко та Геращенко – у фіналі Олімпійських ігор зі стрибків у висоту

Для виходу до фінального старту легкоатлеткам потрібно було показувати кваліфікаційний норматив (1,95 метра) або ж входити у топ-15 найкращих (якщо 12 атлеток не виконають норматив).

Українка зізналась, що ця кваліфікація була однією із найскладніших у її кар'єрі. Магучіх після помилки на висоті 1.90 метри змогла зібратись та взяти планку з другої спроби: "Після цього зрозуміла, що більше шансів на помилку немає – треба стрибати з першої спроби".

Думала, що треба стрибати, насолоджуватися та проходити далі. Знаю, що у дівчат те саме. Дуже рада, що ми утрьох проходимо у фінал. Знаю, що Олімпіада для кожного спортсмена – це найважливіший старт кар'єри. Але я спробувала відкинути такі думки та просто насолоджуватися атмосферою. Що таки змогла побувати у Токіо,

– розповіла спортсменка.

Ярослава розповіла, що легкоатлетки мають гарні умови для стрибків. Тому українка сподівається, що їй та дівчатам вдасться показати гарний результат.

Фінал стрибків у висоту відбудеться 7 серпня. Україна стала єдиною країною, яку у вирішальному старті у стрибках у висоту представлятимуть відразу три спортсменки.