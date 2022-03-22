В 82 года даст отпор рашистам

Когда началась война, Йожеф Йожефович уже находился в больнице. Это была плановая операция и уже сейчас он чувствует себя хорошо. Но у него душа болит за Родину.

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"Я не могу... Сам бы взял автомат. Каждый вечер плачу. Как можно такое сделать?! Я никогда не подумал бы, что Россия нападет на Украину. Ну никогда! Когда я выходил на поле против московских команд, то только и слышал обвинения в свою сторону: "Вот ты фашист!" Я злился, нервничал... И кто в итоге оказался фашистом? Они сами фашисты!" – заявил экс-тренер Динамо.

Путина легендарный тренер называет больным человеком и не в своем уме, однако осуждает и простых россиян:

Некоторые там пишут, якобы для чего обвинять простых людей, россиян – это же все Путин виноват. А я говорю – да *б вашу м*ть, значит украинцы – женщины и дети – с голыми руками шли на танки. Это нормально, правда? А россияне не могут остановить одного больного мужчину? Пишут, что наконец проснулись их миллиардеры. Увидим – не знаю, как там будет дальше.

Также Сабо верит в победу Украины: "Ой, знаете, я не хочу сглазить. Но все так складывается, что мы выиграем эту войну. Однако должны набраться терпения, еще надо подождать. У нас еще много проблем: диверсанты, мародеры... Но мы должны выстоять и защитить свою землю. Слава Украине!"