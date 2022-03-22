У 82 роки дасть опір рашистам

Коли почалась війна, Йожеф Йожефович вже знаходився у лікарні. Це була планова операція і вже зараз він почувається добре. Та у нього душа болить за Батьківщину.

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"Я не можу… Сам би взяв автомат. Кожен вечір плачу. Як можна таке зробити?! Я ніколи не подумав би, що Росія нападе на Україну. Ну ніколи! Коли я виходив на поле проти московських команд, то тільки й чув звинувачення у свій бік: "От ти фашист!" Я злився, нервувався… І хто в підсумку виявився фашистом? Вони самі фашисти!" – заявив екстренер Динамо.

Путіна легендарний тренер називає хворим чоловіком та несповна розуму, однак засуджує і простих росіян:

Дехто там пише, мовляв, для чого звинувачувати простих людей, росіян – це ж все Путін винен. А я кажу – та й*б вашу м*ть, значить українці – жінки та діти – з голими руками йшли на танки. Це нормально, правда? А росіяни не можуть зупинити одного хворого чоловіка? Пишуть, що нарешті прокинулися їхні мільярдери. Побачимо – не знаю, як там буде далі.

Також Сабо вірить у перемогу України: "Ой, знаєте, я не хочу наврочити. Але все так складається, що ми виграємо цю війну. Проте маємо набратися терпіння, ще треба почекати. У нас ще багато проблем: диверсанти, мародери… Однак ми маємо встояти і захистити свою землю. Слава Україні!"