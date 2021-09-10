Салон красоты Ломаченко: Редкач нашел новый способ потроллить украинца – фото
10 сентября 2021 , 11:58Читати новину українською
Источник:инстаграм Ивана Редкача
Скандальный украинский боксер Иван Редкач продолжает донимать своих коллег-соотечественников. Больше всего достается Василию Ломаченко.
Редкач, который проживает в США, наткнулся на салон красоты в Лос-Анджелесе под названием Loma Beauty. И конечно же не прошел мимо.
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"Have time to buy Franchise! Украинский Бренд в Лос Анджелесе!", – подписал Редкач фото и добавил смайлики в виде помады, краски и бантика.
Что известно о конфликтах Редкача и Ломаченко
- Редкач уже давно троллит Ломаченко и его друга Александра Усика. При любой возможности Иван забрасывает скандальные фразы в сторону земляков.
- В бою против Лопеса украинец открыто поддерживал Теофимо, а не своего земляка Василия. Он поставил деньги на победу боксера из США и поднял круглую сумму.
- 35-летний украинский боец раскритиковал Ломаченко, который после боя заявил, что вышел на ринг с травмированным плечом. Редкач назвал его повреждения симуляцией и оправданием.