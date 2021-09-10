Салон красоты Ломаченко: Редкач нашел новый способ потроллить украинца – фото

Скандальный украинский боксер Иван Редкач продолжает донимать своих коллег-соотечественников. Больше всего достается Василию Ломаченко.

Редкач, который проживает в США, наткнулся на салон красоты в Лос-Анджелесе под названием Loma Beauty. И конечно же не прошел мимо.

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"Have time to buy Franchise! Украинский Бренд в Лос Анджелесе!", – подписал Редкач фото и добавил смайлики в виде помады, краски и бантика.

Что известно о конфликтах Редкача и Ломаченко