Оплачивал счета до совершеннолетия: экс-звезда Ливерпуля и Баварии женился на 18-летней девушке
Источник:Daily Mail
Садио Мане наконец-то дождался возможности жениться на своей любимой женщине. Ранее законы Сенегала не разрешали ему этого сделать.
Минувшим летом звезда сборной Сенегала Садио Мане покинул Баварию и переехал в Саудовскую Аравию. Там 31-летний игрок стал одноклубником Криштиану Роналду по Аль-Насру.
По теме Месси снова сыграет против Роналду: когда и где состоится противостояние легенд футбола
Теперь же у Садио произошло определяющее событие в личной жизни. Ряд СМИ сообщают, что Мане наконец-то женился на своей любимой Аише Тамбе.
Это стало возможным после того, как девушке исполнилось 18 лет. Садио никогда не афишировал свои отношения, но источники сообщали, что футболист был влюблен в Аишу с 16 лет.
Однако законы Сенегала не позволяли Мане жениться на несовершеннолетнем. Все это время форвард заботился о девушке и оплачивал ей счета на проживание.
Читайте также Конкурент Зинченко в Арсенале забил автогол в игре с Ливерпулем и вызвал вылет из Кубка Англии
И вот теперь 7 января в столице Сенегала Дакари Садио и Аиша сыграли свадьбу. На мероприятии присутствовали партнеры Мане по сборной, а также его друзья и родственники.
Отметим, что совсем скоро нападающий поведет сборную Сенегала на Кубок африканских наций, где команда будет защищать трофей, добытый в 2021 году. "Львы Теранги" попали в группу в Камерун, Гвинею и Гамбию.
Карьера Садио Мане
- за свою карьеру сенегалец выступал за французский Метц, австрийский Зальцбург, английские Саутгемптон и Ливерпуль, немецкую Баварию и аравийский Аль-Наср
- больше всего Садио запомнился по игре за Ливерпуль (2016-2022), забив 120 голов в 269 матчах
- вместе с мерсисайдцами Мане выигрывал АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира
- также на его счету чемпионство в Австрии и Германии, Кубок Австрии и Суперкубок Германии
- за сборную Сенегала Мане отыграл 101 матч и забил 40 голов, что сделало его топ-бомбардиром в истории команды
- на счету Садио победа на Кубке африканских наций в 2021-м и серебро на турнире в 2019-м
- этого сезона в составе Аль-Насра форвард отметился 12 голами и шестью ассистами в 30 матчах
- его команда идет второй в чемпионате Саудовской Аравии, отставая от Аль-Хиляля на семь баллов