За то, что ударил Сане: Бавария готова была расторгнуть контракт с Мане за его хамовитое поведение
Источник:Твиттер Флориана Плеттенберга
Садио Мане продемонстрировал свой крайне ужасающий характер. Руководство Баварии не собирается просто так оставлять.
Сенегальский футболист после поражение от Манчестер Сити (3:0) в раздевалке ударил Лероя Сане, что повлекло за собой настоящий скандал. Мюнхенский коллектив был готов немедленно проститься с Мане.
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Разруха в коллективе
Садио на живом примере показал, что такое не профессионализм со стороны футболиста. Наверное, Мане разозлил тот факт, что Лерой Сане был одним из самых активных в составе Баварии в матче с "голубыми", а не он, потому и решил силой это продемонстрировать, ударив немецкого футболиста.
За такие действия сенегальского игрока в любом случае ожидает серьезное наказание за хулиганство внутри команды. Мане уже прибыл в тренировочный лагерь "пивоваров" с улыбкой на лице. Ожидается, что дебошир будет просить прощения у всего коллектива за нарушение дисциплины.
Руководство Баварии уже обсуждало возможные санкции для Садио Мане. Боссы Баварии рассматривали варианты со штрафом, отстранением и даже расторжением контракта со сенегальцем. Однако окончательное решение еще не принято. К тому же большинство игроков мюнхенского коллектива и менеджеров команды считают, что вингер сам уйдёт из клуба уже летом.
Карьера Садио Мане
- Сенегальский футболист успел поиграть за ряд коллективов, таких как французский Мец, австрийский РБ Зальзбург, английские Саутгемптон и Ливерпуль. Именно на территории "Туманного Альбиона" Мане себя и зарекомендовал.
- Садио в состоянии "святых" оформил самый быстрый хет-трик в истории Английской Премьер-лиги, сенегальцу для этого понадобилось 176 секунд. Пострадавшей оказалась Астон Вилла, которой Мане забивал на 14-й, 15-й и 16-й минутах.
- После своих хороших выступлений в состоянии Саутгемптона Мане перешел в Ливерпуль, заплативший за него 41,2 миллиона евро. За мерсисайдцев Садио провел 269 матчей, в которых забил 120 голов и отдал 48 ассистов. Период пребывания в Ливерпуле стал лучшим в карьере сенегальца, поскольку с "мерсисайдцами" он выигрывал все внутренние английские соревнования, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ, впоследствии перейдя в Баварию за 32 миллиона евро.
- К тому же, в последней номинации на "Золотой мяч" Мане занял второе место, уступив Кариму Бензему.
- Также в 2021 году Садио со сборной Сенегала выигрывал Кубок африканских наций.