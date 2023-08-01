Очередной трансфер в Саудовскую Аравию: клуб Роналду пополнился экс-звездой Ливерпуля и Баварии
Источник:твиттер Аль-Насра
Садио Мане не смог прижиться в Мюнхене и отправился на заработки. Сенегалец решил присоединиться к вицечемпиону Саудовской Аравии.
В этом году клубы Саудовской Аравии подрывают футбольный трансферный рынок. Еще зимой местный Аль-Наср приобрел Криштиану Роналду, а летом звезды европейского футбола начали массово ехать на Ближний Восток.
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Одним из них стал звездный нападающий Баварии Садио Мане. Сенегалец долгое время вел переговоры с Аль-Насром, ведь на его место мюнхенцы хотят приобрести Харри Кейна.
В конце концов, клуб Криштиану Роналду объявил о подписании 31-летнего форварда. По информации разных СМИ, трансфер обошелся аравийцам в 30 миллионов евро. При этом зарплата самого Садио будет составлять 40 миллионов в год.
Отток ливерпульцев на восток
Ранее в состав Аль-Насра присоединились Алекс Теллес и Марцело Брозович. В прошлом сезоне клуб занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии, уступив пять баллов Аль-Иттихаду.
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Мане перешел прошлым летом в Баварию из Ливерпуля. За это сезон Садио забил 12 голов в 39 матчах и стал чемпионом Бундеслиги. Впрочем, больше всего он запомнился скандалом с одноклубником Лероем Сане, когда врезал немцу по лицу.
К слову, этим летом в Саудовскую Аравию переехало немало эксигровцев Ливерпуля. Роберто Фирмино стал игроком Аль-Ахли, Фабиньо перешел в Аль-Иттихад, а Джордан Хендерсон переехал в Аль-Этифак, возглавивший Стивен Джеррард.
Достижения Садио Мане
- Садио является воспитанником французского Метца, за который поиграл всего один сезон
- После этого сенегалец успешно выступал за Зальцбург и Саутгемптон.
- Наибольшего успеха Мане достиг в Ливерпуле, к которому присоединился в 2016-м за 34 миллиона фунтов.
- В течение шести сезонов на "Энфилде" форвард забил 120 голов в 269 матчах
- Вместе с мерсисайдцами Мане выиграл шесть трофеев, в том числе АПЛ и Лигу чемпионов.
- За сборную Сенегала Садио начал играть в 2012 году и забил 37 голов в 97 матчах, став лучшим бомбардиром команды
- В 2021 году Мане привел сборную Сенегала в первую в истории команду Кубка африканских наций.