В этом году клубы Саудовской Аравии подрывают футбольный трансферный рынок. Еще зимой местный Аль-Наср приобрел Криштиану Роналду, а летом звезды европейского футбола начали массово ехать на Ближний Восток.

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Одним из них стал звездный нападающий Баварии Садио Мане. Сенегалец долгое время вел переговоры с Аль-Насром, ведь на его место мюнхенцы хотят приобрести Харри Кейна.

В конце концов, клуб Криштиану Роналду объявил о подписании 31-летнего форварда. По информации разных СМИ, трансфер обошелся аравийцам в 30 миллионов евро. При этом зарплата самого Садио будет составлять 40 миллионов в год.

Отток ливерпульцев на восток

Ранее в состав Аль-Насра присоединились Алекс Теллес и Марцело Брозович. В прошлом сезоне клуб занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии, уступив пять баллов Аль-Иттихаду.

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Мане перешел прошлым летом в Баварию из Ливерпуля. За это сезон Садио забил 12 голов в 39 матчах и стал чемпионом Бундеслиги. Впрочем, больше всего он запомнился скандалом с одноклубником Лероем Сане, когда врезал немцу по лицу.

К слову, этим летом в Саудовскую Аравию переехало немало эксигровцев Ливерпуля. Роберто Фирмино стал игроком Аль-Ахли, Фабиньо перешел в Аль-Иттихад, а Джордан Хендерсон переехал в Аль-Этифак, возглавивший Стивен Джеррард.

Достижения Садио Мане