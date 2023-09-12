Эксперт не исключил, что тренерский штаб сборной Украины произведет определенные ротации состава в матче против Италии, если сравнивать его с прошлой игрой против Англии. Ведь между двумя поединками только разница в три дня.

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Сабо: Из-за него и строится атака

Бывший наставник "сине-желтых" прокомментировал игру нескольких футболистов команды Сергея Реброва. Если Илью Забарного Сабо похвалил, то порция критики досталась другому центрбеку Николаю Матвиенко, отыгравшему неполный матч против англичан.

83-летний специалист назвал защитника "слабеньким". Поэтому Матвиенко до сих пор не перебрался в какую-то из топовых лиг Европы, а продолжает играть в Шахтере.

Обратите внимание! Николай Матвиенко не попал в заявку сборной Украины на матч против Италии в отборе на Евро-2024, который состоится 12 сентября на Сан-Сиро. Начало встречи в 21:45.

Также досталось от Сабо и левому вингеру Челси Михаилу Мудрику. Эксперт порекомендовал футболисту лондонского клуба не ждать паса на фланге от партнеров по команде, а опускаться за ним и искать его в глубине поля. В пример Мудрику он поставил нападающий сборной Англии Гарри Кейна.

Что не скажешь о полузащитнике "сине-желтых" Александре Зинченко. Сабо похвалил левого защитника Арсенала, отметив его умение "видеть поле" и универсальность.

Есть такие "знатоки" футбола. Однако такой игрок, как Зинченко, очень необходим команде. Он видит поле ягодицами, как говорится. Он очень техничный. Через него и строится атака. Может он в защите не такой, как условный Степаненко,

– ответил Сабо.

Бывший тренер Динамо сожалеет, что вызов в сборную не получил Руслан Малиновский, которого назвал хорошим футболистом. Впрочем, понимает, почему Ребров не вызвал полузащитника Дженоа, только недавно сменившего клубную прописку. Сабо уверен, что в октябре болельщики снова увидят Руслан в главной команде страны.

Отметим, что матч Украина – Англия завершился ничьей 1:1. Зинченко щемяще отпраздновал свой гол, который посвятил старшей дочери Еве.

К слову. В свое время Йожеф Сабо дважды приходил к рулю украинской сборной. Сначала с октября по декабрь 1994-го возглавлял с приставкой "и.о." (2 поединка). А уже в январе 1996-го полноценно возглавил сине-желтых. В этот раз под его руководством национальная команда провела 32 матча (до конца 1999 года).