Англия подходила к этому матчу в статусе фаворита. Однако Украина была серьезно настроена взять реванш у "трех львов" в первом туре отбора на Евро-2024. Уже на 26-й минуте команда Сергея Реброва размочила нули на табло.

Власти Зинченко: Ева целый день ждала футбол

Конопля отдал в район 11 метров, куда уже бежали Зинченко и Мудрик. Александр не стал обрабатывать мяч, а сразу пробил по воротам Пикфорда. Левый защитник Арсенала вывел Украину вперед 1:0 и заставил трибуны во Вроцлаве безумствовать.

Футболист подбежал к одной из камер, находившейся вблизи поля. Счастливый Зинченко трогательно передал кому поцелуй, сложил с пальцев сердечко и помахал в объектив. После чего попал в объятия партнеров по сборной.

Как Зинченко забил Англию: смотрите видео

Обратите внимание! Полный видеообзор матча можно просмотреть по ссылке. Гол и празднование Зинченко включайте с 17 секунд.

После поединка жена Александра Влада Зинченко (Седан) приоткрыла секрет милого празднования гола от Саши. Оказалось, что его старшая дочь Ева весь день ждала матча сборной. А это поздравление от папы адресовалось именно ей.

Влада выложили фото в инстаграмме, как Ева, в футболке отца, следит за игрой у экрана телевизора. Жене футболиста удалось поймать этот кадр из щемящего празднования гола от Александра.

Ева целый день ждала футбола. Видно, что-то знала, у них свои договоренности с папой. Браво, сборная,

– написала Влада.



Зинченко посвятил свой гол дочери Еве / Фото Влади Зинченко

Александр отреагировал на это фото сердечком в комментариях.

После матча этой фотографией поделился у себя инстаграмме сам Александр, оставив трогательную подпись.

Моя жизнь, Ева Зинченко. Слава Украине! Спасибо за фантастическую поддержку,

– написал Зинченко.

К сожалению, наша сборная не смогла удержать победный счет. Еще до перерыва Уокер сравнял цифры на табло, а во втором тайме команды больше не забивали. Финальный свисток зафиксировал ничью 1:1.

После этой мировой Англия продолжает единолично возглавлять группу "С", имея в своем активе 13 баллов. Украинцы набрали в 4 матчах 7 очков. Третьей идет Италия – 4 пункта. Столько же четвертая Северная Македония. А группу с нулем в активе прогнозируемо замыкает Мальта.

К слову. 12 сентября Украина сыграет на выезде против Италии.