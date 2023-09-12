Експерт не виключив, що тренерський штаб збірної України зробить певні ротації складу у матчі проти Італії, якщо порівнювати його з минулою грою проти Англії. Адже між двома поєдинками лише різниця у три дні.

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Сабо: Через нього й будується атака

Колишній наставник "синьо-жовтих" прокоментував гру декількох футболістів команди Сергія Реброва. Якщо Іллю Забарного Сабо похвалив, то порція критики дісталась іншому центрбеку Миколі Матвієнку, який відіграв неповний матч проти англійців.

83-річний спеціаліст назвав захисника "слабеньким". Тому й Матвієнко досі не перебрався у якусь із топових ліг Європи, а продовжує грати у Шахтарі.

Зверніть увагу! Микола Матвієнко не потрапив у заявку збірної України на матч проти Італії у відборі на Євро-2024, який відбудеться 12 вересня на "Сан-Сіро". Початок зустрічі о 21:45.

Також дісталось від Сабо й лівому вінгеру Челсі Михайлу Мудрику. Експерт порекомендував футболісту лондонського клубу не чекати пасу на фланзі від партнерів по команді, а опускатись за ним та шукати його вглибині поля. У приклад Мудрику він поставив нападник збірної Англії Гаррі Кейна.

Що не скажеш про півзахисника "синьо-жовтих" Олександра Зінченка. Сабо похвалив лівого захисника Арсенала, відзначивши його вміння "бачити поле" та універсальність.

Є такі "знавці" футболу. Однак такий гравець, як Зінченко, дуже необхідний команді. Він бачить поле сідницями, як то кажуть. Він дуже технічний. Через нього й будується атака. Може він у захисті не такий, як умовний Степаненко,

– відповів Сабо.

Колишній тренер Динамо шкодує, що виклик у збірну не отримав Руслан Маліновський, якого назвав дуже хорошим футболістом. Утім розуміє, чому Ребров не викликав півзахисника Дженоа, який лише нещодавно змінив клубну прописку. Сабо впевнений, що у жовтні уболівальники знову побачать Руслан у головній команді країни.

Відзначимо, що матч Україна – Англія закінчився нічиєю 1:1. Зінченко щемливо відсвяткував свій гол, який присвятив старшій донечці Єві.

До слова. Свого часу Йожеф Сабо двічі приходив до керма української збірної. Спершу із жовтня по грудень 1994-го очолював із приставкою "в.о." (2 поєдинки). А вже у січні 1996-го повноцінно очолив "синьо-жовтих". Цього разу під його керівництвом національна команда провела 32 матчі (до кінця 1999-го року).