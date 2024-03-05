"Орбан лижет д*пу Путину": легенда Динамо признался, стесняется ли своих венгерских корней

Бывший футболист и тренер киевского Динамо Йожеф Сабо признался, как на него повлияла полномасштабная война в Украине, которую начала Россия. Наставник рассказал о своем отношении к власти Венгрии, откуда тянутся его корни.

84-летний футбольный специалист родился в 1940 году, когда украинский Ужгород принадлежал Венгрии. Поэтому его корни именно происходят из страны, которая активно поддерживает войну России в Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является горячим сторонником диктатора Владимира Путина и делает все, чтобы заблокировать европейскую помощь для родной страны Йожефа Сабо.

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Русского языка больше нет в жизни Сабо

Бывший тренер киевского Динамо признался, стыдится ли своих венгерских корней.

Мне стыдно, что я – мадьяр. Орбан уже много лет лижет д*пу Путину. Орбана давно захомутали россияне. Мне звонят журналисты из Будапешта, я им об этом тоже говорю. Переспрашивают у меня, не боюсь ли я так жестко критиковать лидера государства. Отвечаю, что мне 84 года, кого я должен бояться?

– подчеркнул Йожеф Йожефович.

Также футбольный эксперт рассказал, как большая война повлияла на его присутствие русского языка в его жизни и жизни его близких. Сабо заверил, что жалеет, что после переезда в столицу Украины начал учить русский, а не украинский язык.

"Я закончил венгерскую школу, семья разговаривала на венгерском. Я и словацкий знаю, ведь в семье есть и словацкие корни. Когда в 1959 году приехал в Киев, учил, к сожалению, не украинский, а русский язык. Но теперь я забыл русский. Сказал своим детям и внукам, чтобы они тоже его забыли и никогда не разговаривали с русскими", – заявил Сабо.

Любовь Венгрии к России очень ощутима. Например, в середине февраля 2024-го года именно эта европейская страна не поддержала 13-й пакет санкций Европейского Союза против России на встрече в Брюсселе.

Футбольный опыт Йожефа Сабо