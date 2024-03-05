Гашек отметил, что решение МОК – это "реклама российской войны". По его словам, глава организации Томас Бах нес ответственность за это решение.

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Гашек: Это решение – реклама российской войны

Это очень плохое решение, очень печальное решение, решение, что поддерживает российскую войну и российские преступления, включая геноцид. Я хочу, чтобы все без исключения, в первую очередь Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета, несли ответственность за это решение. Это решение – реклама российской войны, российских преступлений. А это означает – больше погибших,

– заявил он.

Бывший хоккеист отметил, что самим своим присутствием на соревнованиях российский спортсмен рекламирует поступки своей страны, убийства, империалистическую войну и другие преступления.

Также он предложил решение для спортсменов из России:

"По действующим международным правилам никто не может представлять РФ в командных соревнованиях – это невозможно. Я лично предлагал НХЛ, МОК и другим организациям помочь российским спортсменам. МОК должен дать возможность российским спортсменам создать команду беженцев, и они бы могли выступать за нее на Олимпиаде. Я им этого очень желаю и хотел бы сам им в этом помочь. Таким спортсменам нужна международная помощь.

Такое уже было в прошлом, например для африканских стран. Поэтому они, граждане России, могли бы создать так называемую сборную беженцев и выступать за нее. Они бы осудили российскую войну и российские преступления не только на словах, но и действовали бы ответственно".

Напомним. Международный олимпийский комитет 8 декабря сообщил о том, что допустил российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм-2024 в статусе нейтральных атлетов.

Что известно об экс-хоккеисте