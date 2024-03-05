84-летний футбольный специалист родился в 1940 году, когда украинский Ужгород принадлежал Венгрии. Поэтому его корни именно происходят из страны, которая активно поддерживает войну России в Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является горячим сторонником диктатора Владимира Путина и делает все, чтобы заблокировать европейскую помощь для родной страны Йожефа Сабо.
Читайте также Звезда НХЛ разнес решение МОК по Олимпиаде и предложил создать команду беженцев России
Русского языка больше нет в жизни Сабо
Бывший тренер киевского Динамо признался, стыдится ли своих венгерских корней.
Мне стыдно, что я – мадьяр. Орбан уже много лет лижет д*пу Путину. Орбана давно захомутали россияне. Мне звонят журналисты из Будапешта, я им об этом тоже говорю. Переспрашивают у меня, не боюсь ли я так жестко критиковать лидера государства. Отвечаю, что мне 84 года, кого я должен бояться?
– подчеркнул Йожеф Йожефович.
Также футбольный эксперт рассказал, как большая война повлияла на его присутствие русского языка в его жизни и жизни его близких. Сабо заверил, что жалеет, что после переезда в столицу Украины начал учить русский, а не украинский язык.
"Я закончил венгерскую школу, семья разговаривала на венгерском. Я и словацкий знаю, ведь в семье есть и словацкие корни. Когда в 1959 году приехал в Киев, учил, к сожалению, не украинский, а русский язык. Но теперь я забыл русский. Сказал своим детям и внукам, чтобы они тоже его забыли и никогда не разговаривали с русскими", – заявил Сабо.
Любовь Венгрии к России очень ощутима. Например, в середине февраля 2024-го года именно эта европейская страна не поддержала 13-й пакет санкций Европейского Союза против России на встрече в Брюсселе.
Футбольный опыт Йожефа Сабо
- За свою карьеру футболиста Сабо поиграл, как за украинские, так и за российские клубы – Калуш, Заря, Динамо Москва, Динамо Киев и Спартак Ужгород.
- Зимой 1973-го года повесил бутсы на гвоздь.
- Далее Сабо начал тренерскую деятельность. За свою жизнь поработал с большим количеством клубов – Заря, Днепр, СКА Киев и Динамо Киев.
- Два матча пробыл в должности исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины. А зимой 1996-го полноценно возглавил "сине-желтых". Во главе национальной команды провел 32 поединка.
- В последний раз тренировал футбольный клуб в 2007-м году, когда был и.о. главного наставника киевского Динамо.
- Футбольный эксперт.