Профинансируют геноцид украинцев: клуб Серии А подпишет футболиста из московского Динамо

Ряд европейских клубов не слишком переживают из-за сотрудничества с российским футболом. Их даже не смущает перспектива того, что их средства пойдут на финансирование войны.

Известный инсайдер Николо Скира сообщил, что итальянский Торино вскоре оформит трансфер игрока московского Динамо Сабу Сазонова. Соглашение будет завершено до закрытия летнего трансферного окна.

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По информации источника, Сазонов подпишет контракт сроком на четыре года. Торино заплатит московскому Динамо 3 миллиона евро. Не секрет, что часть этих средств попадет в российский бюджет и пойдет на финансирование войны против Украины. Таким образом Торино станет спонсором агрессоров и попадет в число клубов с сомнительной репутацией.

Напомним, что в составе Торино в прошлом сезоне играл россиянин Алексей Миранчук, которого "быки" взяли в аренду.

Что известно о Сабе Сазоновой

Саба Сазонов родился в Санкт-Петербурге. Его отец – русский, а мать – грузинка.

Сазонов начал заниматься футболом в академии Зенита, но пробиться в основной состав не сумел.

В 2021 году на правах свободного агента стал игроком московского Динамо.

В сентябре 2022 года Сазонов принял решение играть за сборную Грузии.

В составе молодежной команды Грузии играл на молодежном чемпионате Европы, где привлек внимание селекционеров европейских клубов.

Спонсоры войны в Украине

Напомним, что случай с Сазоновым не одинок. Только во время летнего трансферного окна-2023 несколько таких трансферов. Испанский Реал Сосьедад за 13 миллионов евро приобрел у того же московского Динамо Арсена Захаряна. А турецкий Бешикташ подписал Бахтиора Зайнутдинова из российского ЦСКА. По данным Transfermarkt, московский клуб получил 4,5 миллиона евро.