В четверг, 31 августа, Тобол должен провести матч против Виктории Пльзень в Чехии. За два дня до матча футболисты команды решили отправиться на игру. Но улетели не все.

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Совладелец команды Алимжан Калдияр записал видеообращение, в котором пожаловался, что визы в Чехию не получили футболисты, имеющие гражданство стран-агрессоров. При этом он прямо не называет страны, откуда происходят игроки. А только говоры о "легионерах из ЕАЭС" – это Евроазиатский экономический союз, куда входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.

"К сожалению, нашим легионерам из ЕАЭС так и не разрешили вылететь вместе с нами. Но, несмотря на это, мы вылетаем на два дня раньше. Есть еще надежда, что сегодня после обеда решится вопрос заезда через другую страну, если нам дадут мультивизу. Выйдем мы на поле, если нашим легионерам из ЕАЭС не дадут виз? Я думаю, скорее всего, нет", – заявил Алимжан Калдияров.

Стоит отметить, что в составе Тобола выступают четверо футболистов, имеющих гражданство стран-агрессоров – вратарь Иван Коновалов, защитник Альберт Габараев и форвард Павел Кириенко – россияне, а полузащитник Павел Забелин – белорус.

Однако в составе Тобола выступает и украинец – бывший полузащитник сборной Украины Евгений Шахов. Он только летом присоединился к составу клуба из Казахстана.

Если Тобол откажется выйти на матч против Виктории, то команде засчитают техническое поражение. Кроме того, в УЕФА могут прибегнуть и к более серьезным наказаниям, в том числе дисквалифицировать клуб из еврокубков на несколько сезонов.