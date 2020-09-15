Херсонский "Кристалл" решил пошутить над винницкой "Нивой" перед кубковым поединком. Они сравнили соперника со ржавой машиной.

Пресс-служба херсонцев решила сделать матч между "Кристалл" – "Нива" в Кубке Украины более интересным. Они выложили в своем Twitter фотографию на которой изображен ржавый автомобиль "Нива" с которым сравнили соперника.

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Провокационное фото

Они намекнули на сходство винницкой команды с одноименным автомобилем, который на фото изображен в небрежном состоянии. Представители "Кристалла" еще более провокационно подписали фото – "Легенды не умирают. Встретимся в среду".

Добавим, что поединок Кубка Украины между "Нивой" и "Кристаллом" состоится 16 сентября, стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00.

"Кристалл" выступает в Первой лиге Украины, а вот "Нива" играет в третьей по силе лиге страны. На старте сезона 2020/21 оба коллектива проиграли по два матча.