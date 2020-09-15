Херсонський "Кристал" вирішив покепкувати із вінницької "Ниви" перед кубковим поєдинком. Вони порівняли суперника із іржавою машиною.

Пресслужба херсонців вирішила зробити матч між "Кристал" – "Нива" у Кубку України більш цікавим. Вони виклали у своєму Twitter світлину на якій зображений іржавий автомобіль "Нива" із яким порівняли суперника.

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Провокативне фото

Вони натякнули на схожість вінницької команди із однойменним автомобілем, який на фото зображений у недбалому стані. Представники "Кристала" ще більш провокативно підписали фото – "Легенди не вмирають. Зустрінемось у середу".

Додамо, що поєдинок Кубка України між "Нивою" та "Кристалом" відбудеться 16 вересня, стартовий свисток судді пролунає о 16:00.

"Кристал" виступає у Першій лізі України, а от "Нива" грає у тертій за силою лізі країни. На старті сезону 2020/21 обидва колективи програли по два матчі.