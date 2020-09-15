Як іржава машина: український клуб жорстко затролив суперника перед матчем Кубка України
Херсонський "Кристал" вирішив покепкувати із вінницької "Ниви" перед кубковим поєдинком. Вони порівняли суперника із іржавою машиною.
Пресслужба херсонців вирішила зробити матч між "Кристал" – "Нива" у Кубку України більш цікавим. Вони виклали у своєму Twitter світлину на якій зображений іржавий автомобіль "Нива" із яким порівняли суперника.
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Провокативне фото
Вони натякнули на схожість вінницької команди із однойменним автомобілем, який на фото зображений у недбалому стані. Представники "Кристала" ще більш провокативно підписали фото – "Легенди не вмирають. Зустрінемось у середу".
Додамо, що поєдинок Кубка України між "Нивою" та "Кристалом" відбудеться 16 вересня, стартовий свисток судді пролунає о 16:00.
"Кристал" виступає у Першій лізі України, а от "Нива" грає у тертій за силою лізі країни. На старті сезону 2020/21 обидва колективи програли по два матчі.