Рвутся в бой: легионеры сборной Украины отказались от отпусков
Источник:"Футбол 1/2/3"
Подготовка сборной Украины к игре против Шотландии набирает обороты. Украинские легионеры присоединятся к национальной команде сразу после окончания сезона.
Влада Зинченко: Они понимают, какая ответственность ложится на их плечи
Жена Александра Зинченко рассказала, когда в расположение сборной прибудут футболисты, выступающие в зарубежных чемпионатах. Влада сообщили, что одним из первых в национальную команду приедет форвард Бенфики Роман Яремчук.
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Журналистка подтвердила информацию, что легионеры отказались от отпусков и выходных, чтобы как можно быстрее приехать в сборную и начать свою подготовку к плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии. Игроки приедут в Словению сразу после последних матчей на клубном уровне.
Все ребята отлично понимают, какая ответственность падает на их плечи. Футболисты хотят отблагодарить украинцев, которые мужественно борются против оккупантов.
Последний матч Малиновского состоится 22 мая. Если говорить о Николенко, Ярмоленко и Зинченко, то это тоже 22 мая. Это точка отчета, после которой берут курс на отправку в сборную Украины. Никто не требует отпусков и выходных. Все сосредоточены. Дети очень часто между собой звонят по телефону. Все соскучились один за другим. Они понимают, какая ответственность ложится на их плечи,
– рассказала журналистка.
Отметим, что бывший защитник "сине-желтых" Артем Федецкий получил письмо от одного из украинских военных. В нем один из героев Украины сообщил, что вся армия хочет увидеть сборную в Катаре на чемпионате мира-2022.
Чтобы воплотить мечту наших защитников в реальность подопечным Александра Петракова, нужно сначала переиграть Шотландию (1 июня). А потом пройти Уэльс (5 июня).
Подготовка сборной Украины: коротко о главном
- В начале мая "сине-желтые" начали собираться в Словении. Сначала с делегацией приехал тренерский штаб и четыре футболиста. Уже 2 мая присоединились игроки Шахтера.
- 5 мая прибыли динамовцы.
- Подготовка к матчу против Шотландии продлится около месяца. Команда уже успела сыграть первый контрольный спарринг в Германии. Подопечные Петракова сошлись на футбольном поле против Боруссии Менхенгладбах. Голы дебютантов Михаила Мудрика и Александра Пихаленко принесли сборной Украины победу со счетом 1:2.
- Впереди сборная проведет два матча через два дня. 17 мая Украина сыграет против итальянского Эмполи, а уже на следующий день украинские футболисты выйдут на поле против хорватского Риека.
- Национальная команда может после этого провести еще два поединка. Кто будет соперником, пока неизвестно.