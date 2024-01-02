В новогоднем выпуске студии "95 Квартал" показали номер, в котором русскоязычная жительница Скадовска пытается говорить по-украински. На эту неуместную шутку отреагировал тренер сборной Украины Рустам Худжамов.
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Тупые шутки в исполнении "95 Квартала"
Специалист подверг критике артистов студии "95 Квартал", которые не впервые шутят на болезненные темы.
"Меня одного вкуривает 95 Квартал?! Тупые, неуместные шутки, еще начиная с эбонитовых палочек во время Революции Достоинства. Об игре причандалами на рояле я умолчу (как и сравнение Украины с проституткой), потому что это тема отдельного, более масштабного обсуждения.
Но вот эта куча дебилов на сцене, которые считают смешным название города Скадовска, сейчас под оккупацией и где страдают наши сограждане, они Вам как?! И кто эти люди в зале, смеющиеся как не в себе?
С**а, у меня нет слов", – написал Худжамов на своей странице в социальной сети.
Напомним, что Рустам Худжамов в 2023 году пополнил тренерский штаб Сергея Реброва, где отвечает за подготовку вратарей. До этого специалист работал в житомирском Полесье.