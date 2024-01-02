В новогоднем выпуске студии "95 Квартал" показали номер, в котором русскоязычная жительница Скадовска пытается говорить по-украински. На эту неуместную шутку отреагировал тренер сборной Украины Рустам Худжамов.

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Тупые шутки в исполнении "95 Квартала"

Специалист подверг критике артистов студии "95 Квартал", которые не впервые шутят на болезненные темы.

"Меня одного вкуривает 95 Квартал?! Тупые, неуместные шутки, еще начиная с эбонитовых палочек во время Революции Достоинства. Об игре причандалами на рояле я умолчу (как и сравнение Украины с проституткой), потому что это тема отдельного, более масштабного обсуждения.

Но вот эта куча дебилов на сцене, которые считают смешным название города Скадовска, сейчас под оккупацией и где страдают наши сограждане, они Вам как?! И кто эти люди в зале, смеющиеся как не в себе?

С**а, у меня нет слов", – написал Худжамов на своей странице в социальной сети.

Справка. Скадовск был оккупирован российскими захватчиками 24 февраля 2022 года. Не успевшие уехать жители украинского города остались заложниками террористов. Проукраинские жители Скадовска подвергаются жестким репрессиям со стороны оккупационных властей.

Напомним, что Рустам Худжамов в 2023 году пополнил тренерский штаб Сергея Реброва, где отвечает за подготовку вратарей. До этого специалист работал в житомирском Полесье.