У новорічному випуску студії "95 Квартал" показали номер, у якому російськомовна мешканка Скадовська намагається говорити українською. На цей недоречний жарт відреагував тренер збірної України Рустам Худжамов.
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Тупі жарти у виконанні "95 Кварталу"
Фахівець розкритикував артистів студії "95 Квартал", які не вперше жартують на болючі теми.
"Мене одного вкурвлює 95 Квартал?! Тупі, недоречні жарти, ще починаючи з ебонітових паличок під час Революції Гідності. Про гру причандалами на роялі я промовчу (як і порівняння України з повією), бо це тема окремого, більш масштабного обговорення.
Але ось ця купа дебілів на сцені, які вважають смішною назву міста Скадовська, яке зараз під окупацією і де страждають наші співгромадяни, вони Вам як?! І хто ці люди в залі, які сміються як не в собі?
С**а, у мене немає слів", – написав Худжамов на своїй сторінці у соціальній мережі.
Нагадаємо, що Рустам Худжамов у 2023 році поповнив тренерський штаб Сергія Реброва, в якому відповідає за підготовку воротарів. До цього фахівець працював у житомирському Поліссі.