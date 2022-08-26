"Русский мир во всей своей нелепой красоте": как выглядит стадион Мариуполя

Вице-президент Мариуполя Андрей Санин показал, как оккупация города повлияла на футбольный клуб. На фото видно, как пришли в упадок тренировочные поля азовской команды.

Как выглядит база ФК Мариуполь

Андрей Санин уже не раз публиковал последствия "русского мира" в Мариуполе. На этот раз он поделился фотографиями заброшенных трибун клуба.

Читайте также "Вот такой он, русский мир": оккупанты вытащили батареи из офиса ФК Мариуполь

На фото видно, что арена клуба полностью заброшена. Трудно представить, что полгода назад на этой арене царила жизнь.

"Друзья, вас когда-то посещали мысли о том, как выглядели бы футбольные поля, если бы ими ежедневно и каждую ночь не занимались "пчелки" с агрономической службы? Я всегда гнал такие мысли прочь, потому что прекрасно осознавал то, что отсутствие квалифицированного и регулярного ухода означает фактическую смерть футбольного газона.



Стадион Мариуполя / Фото из фейсбука Андрея Санина

К сожалению, оккупация Мариуполя российскими орками заставила своими глазами убедиться в моих опасениях. Это тренировочные поля ФК Мариуполь, до войны – одна из лучших тренировочных площадок профессионального футбола Украины. Интеллектуальная система автоматического полива, энергоэффективная система освещения, комфортная трибуна на 200 зрителей, многофункциональная телевизионная башня – все это и многое другое мы реализовали в предвоенные годы. Сейчас на тренировочных полях ФК Мариуполь властвует "русский мир" во всей своей нелепой красоте", – отметил Санин.



Последствия "русского мира" / Фото из фейсбука Андрея Санина

Как повлияла война на клуб