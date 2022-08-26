Как выглядит база ФК Мариуполь
Андрей Санин уже не раз публиковал последствия "русского мира" в Мариуполе. На этот раз он поделился фотографиями заброшенных трибун клуба.
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На фото видно, что арена клуба полностью заброшена. Трудно представить, что полгода назад на этой арене царила жизнь.
"Друзья, вас когда-то посещали мысли о том, как выглядели бы футбольные поля, если бы ими ежедневно и каждую ночь не занимались "пчелки" с агрономической службы? Я всегда гнал такие мысли прочь, потому что прекрасно осознавал то, что отсутствие квалифицированного и регулярного ухода означает фактическую смерть футбольного газона.
Стадион Мариуполя / Фото из фейсбука Андрея Санина
К сожалению, оккупация Мариуполя российскими орками заставила своими глазами убедиться в моих опасениях. Это тренировочные поля ФК Мариуполь, до войны – одна из лучших тренировочных площадок профессионального футбола Украины. Интеллектуальная система автоматического полива, энергоэффективная система освещения, комфортная трибуна на 200 зрителей, многофункциональная телевизионная башня – все это и многое другое мы реализовали в предвоенные годы. Сейчас на тренировочных полях ФК Мариуполь властвует "русский мир" во всей своей нелепой красоте", – отметил Санин.
Последствия "русского мира" / Фото из фейсбука Андрея Санина
Как повлияла война на клуб
- В июне руководство клуба показало, как выглядит домашний стадион Мариуполя. Арена имени Владимира Бойко получила артиллерийские удары, в результате чего была повреждена инфраструктура, а также газон.
- Также оккупанты угнали автобусы мариупольской команды, они вывезли их за пределы города.
- Захватчики разграбили офис клуба, они вытащили даже батареи.
- Напомним, что из-за войны, которую развязала россия, Мариуполь не будет играть в следующем сезоне УПЛ или Первой лиги.