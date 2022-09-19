Свою поддержку Александру Петракову и мнения по поводу войны Сергей Ребров выразил в стрим-интервью для 24 канала.

Интересно Рассчитываем на помощь в освобождении пленных, – Зеленский созвонился с президентом УЕФА

Чем должна закончиться война

Украинский тренер выразил убеждение, что сейчас важнейшим вопросом для Украины является не то, когда закончится война, а когда придет конец режиму путина.

Ведь даже если мы выиграем войну, а россия сядет в засаду, что будет дальше? Это только вопрос, когда же будет следующая война, следующая агрессия со стороны России,

– убежден Сергей Ребров.

Поэтому он убежден, что, в частности, нужно и отлучать от международных соревнований. И не на какие-то сроки, а пока в стране поддерживают нынешний режим – агрессивный не только в отношении Украины, но и других государств.

Сергей Ребров: о сборной, Ярмоленко и войне – смотрите видео

Ребров поддержал Петракова

Россияне ранее пожаловались в УЕФА на главного тренера сборной Украины Александра Петракова . Все из-за его высказывания, что он бы сам хотел приобщиться к защите государства и уничтожить нескольких россиян.

Сергей Ребров вспомнил слова Александра Шовковского, после попадания в российский санкционный список назвал это честью для любого украинца.

Так же, пожалуй, и для Александра Петракова. Это честь, что со стороны агрессора стали просить санкций для него. Это мнение не только Петракова, это мнение каждого украинца,

– заявил украинский специалист.

Свое мнение он объяснил тем, что когда Россия совершает такие зверства в Украине, то слов о ней точно не стоит подбирать. Мол, здесь можно было высказаться еще жестче.

"И Александр Петраков – все-таки, официальное лицо. Поэтому он пытается в своих высказываниях сдерживать. Да то, что он сказал – я на 100% с ним согласен", – заверил Сергей Ребров.

В 2021 году Сергей Ребров был главным конкурентом Александра Петракова за пост наставника сборной Украины. Впрочем, тогда должность таки получил последний.

Россияне пожаловались УЕФА