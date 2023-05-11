Не удержал эмоции: тренер сборной Украины послал арбитра на три буквы во время матча УПЛ – видео

Наставник Александрии Руслан Ротань дал свободу эмоциям после скандального пенальти в ворота его команды. Коуч обматерил судью, из-за чего получил изъятие.

В четверг, 11 мая, в УПЛ прошел перенесенный матч 1 тура. В нем Днепр-1 не смог победить Александрию, игра завершилась со счетом 1:1, сообщает 24 Канал.

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Игра запомнилась скандальным решением в пользу днепрян. На 20-й минуте судья поставил пенальти после картинного падения Назаренко от контакта с игроком Александрии.

Это возмутило наставника "аграриев" Руслана Ротаня. Он по совместительству является тренером молодежной сборной, а в марте еще исполнял обязанности коуча национальной команды. Он пошел разбираться с тренером соперников Александром Кучером.

Также Ротань вступил в конфликт с арбитром Ярославом Козиком. Во время ссоры специалист послал рефери "на*уй" и назвал его клоуном. Поэтому Руслан Петрович получил изъятие.

Видео ссоры Ротаня с арбитром:

Из-за потери очков Днепр-1 не воспользовался возможностью догнать Шахтер в турнирной таблице. За пять туров до завершения подопечные Кучера отстают от горняков на два очка.

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При этом всего в трех баллах позади идет Заря, претендующая на место в квалификации Лиги чемпионов. Александрия закрепилась на пятой строчке, которая даст право на выход в Лигу конференций.