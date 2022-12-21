Команду покинули помощники Юрия Гуры в Александрии – Александр Ломко, Сергей Лактионов, Сергей Ковалев и тренер вратарей Андрей Ковтун.

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Вслед за главным тренером

Александрия поблагодарила специалистов за работу и пожелала успеха в следующей команде. Новый тренерский штаб будет объявлен впоследствии.

Напомним, что дороги Александрии и Юрия Гуры разошлись в середине декабря 2022 года. В СМИ гуляло несколько версий ухода Гуры из тренерского кресла. Сообщалось, что наставник не выполнил задание, которое перед сезоном поставило руководство.

Перед Гурой и его футболистами была задача занять третье место по итогам целого сезона. После первого круга Александрия занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ. Поэтому эту версию следует отвергнуть, она выглядит довольно странной.

Проблемы с агентом

Также была информация, что у Гуры были проблемы с известным футбольным агентом Вадимом Шаблием, который поставляет футболистов для Александрии.

Проблемы в отношениях начались из-за значительно отличающейся финансовой части в контрактах футболистов. К примеру, Кирилл Ковалец получает 20 тысяч долларов в месяц. В то же время некоторые игроки зарабатывают всего 2 – 3 тысячи долларов.

Уже бывшему тренеру Александрии Юрию Гури такая разница в зарплате была не по душе, ведь это вызвало дисбаланс внутри команды.

Преемником Гуры в Александрии может стать нынешний тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань.