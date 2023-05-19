Без прощения: Ротань и толкнувший его футболист узнали сроки своей дисквалификации

Руслан Ротань понесет наказание за чрезмерные эмоции. Дело не обошло стороной и других причастных.

Руслан Ротань, Вадим Комардин и Пеглоу узнали сроки дисквалификаций. Обидчику тренера Александрии досталось больше всего.

Достойно внимания Забыли спортивный принцип: Львов не будет выставлять сильнейший состав на игру с Движением

Получили по достоинству

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о матче Днепр-1 – Александрия (1:1). В ходе встречи между командами произошла конфликтная ситуация. Арбитр поединка назначил в ворота "спортклубовцев" спорный пенальти на очень эмоционально среагировавший Руслан Ротань, пославший арбитра как можно дальше и пошел выяснять отношения с тренерским штабом Днепра-1.

Самым активным из днепрян был помощник наставника Днепра-1 Вадим Комардин, за которого решил защититься Пеглоу, оттолкнув коуча Александрии. Тогда и Руслан Ротань, и Вадим Комардин получили по прямой красной карточке, а Пеглоу обошелся без наказания. Однако всевидящий глаз УАФ поймала конфликтного футболиста "спортклубовцев" и еще вынесла приговор в отношении тренеров.

Таким образом тренер Александрии Руслан Ротань будет отстранен на три матча (из которых два – условно), а клуб "горожане" оштрафованы на 20 тысяч гривен. Похожая судьба ждет и Вадима Комардина, которого также дисквалифицировали на три матча (однако из которых условно_. Вот Пеглоу досталось больше всего, поскольку его отстранили на 4 матча (один из которых условно).

Кстати говоря. За нарушение мер безопасности во время проведения матчей (присутствие зрителей) Минай заплатит штраф в размере 10 тысяч гривен, а Днепр-1 – 20 тысяч гривен.

Напомним, что "спортклубовцы" занимают вторую строчку УПЛ, отставая от Шахтера на 2 балла, однако коллективам еще предстоит очная встреча. Александрия же оказалась на 5 месте чемпионата Украины, практически оформив себе путевку в еврокубковый сезон.