Руслан Ротань хочет, чтобы вместе с ним на молодежное Евро-2023 поехали Анатолий Трубин, Илья Забарный и Михаил Мудрик. Игроки и сами горят желанием помочь юношеской сборной Украины.

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Ротань считает, что именно эти игроки помогут молодежке Украины добиться результата на Евро. Но вот не все зависит только от тренера и футболистов:

Да, я надеюсь на этих футболистов и буду просить главного тренера национальной сборной отпустить их на молодежный чемпионат Европы. Знаю и мнение самих ребят: Трубин, Забарный, Мудрик хотели бы сыграть на Евро-2023. Для нашей команды присутствие таких игроков может сделать разницу – считает Ротань.

Также Ротань понимает разницу между главной командой Украины и молодежной. Коуч не ставит свои интересы выше интересов других:

Однако изначально я говорил – молодежная сборная работает в пирамиде украинского футбола на национальную команду. И если на тот момент кто-то из этих ребят обязательно будет нужен первой сборной, мы примем это решение главного тренера национальной команды. Молодежная сборная должна готовить игроков для национальной. Такова ее стратегическая задача, важнее даже текущих турнирных результатов – рассказал Ротань.

Путь молодежной сборной Украины на Евро-2023