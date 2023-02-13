Провокационный момент произошел в выездном матче Марселя против Клермона, в котором "провансальцы" одержали победу 0:2. Руслан Малиновский отыграл все 90 минут и даже имел шанс забить. Но штрафной у украинца не удалось.

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Малиновский: Я не думал, что слезоточивый газ во Франции мог повлиять на вас во Флориде

Мяч полетел высоко на трибуну, расположившуюся за воротами соперника в первом тайме.

Комментатор BeinSportUSA Фил Шоен почему-то после этого неудачного штрафного решил назвать Малиновского россиянином. Также он отметил, что этот мяч улетел на Москву. Эти слова Шоэна могли стоить ему очень дорого.

В первые часы после позорной ошибки американский комментатор никак не прокомментировал свои слова о Руслане. Первым же обратился к Шоену украинский футболист Марселя. Тот в твиттере спросил: "Что случилось?"

Шоэн ответил вечером 12 февраля. Фил извинился за ошибки но нашел бессмысленное оправдание своим словам. Вроде бы, ошибка в прямом эфире произошла из-за задержки поединка, ведь комментатор должен был заполнять эфир. Поединок задержали из-за столкновений у арены, где правоохранители использовали слезоточивый газ, чтобы унять нарушителей.

Малиновский не стал обходить смешное извинение американца и во второй раз обратился к Шоэну. Руслан хочет публичного извинения от комментатора во время следующей прямой трансляции, а не в соцсетях.

Я не думал, что слезоточивый газ во Франции мог повлиять на вас во Флориде. Мне жаль. Поскольку вы допустили ошибку на телевидении, я хотел бы услышать прощения во время следующей прямой трансляции, а не в твиттере,

– ответил Малиновский.

Также под публикацией Шоэн Руслан оставил несколько ссылок на благотворительные фонды, куда попросил виновника задонатить на нужды Украины в войне против России. Малиновский отметил, что ждет скриншоты с пересчетами во благо украинского народа.

По состоянию на утро 13 февраля американский комментатор никак не отреагировал на такие комментарии украинского легионера Марселя.

К слову. 19 февраля Марселя сыграет на выезде против Тулузы в Лиге 1. До этого матча Малиновский уже провел за французскую команду 8 матчей, в которых забил 2 гола.