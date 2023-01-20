Инцидент произошел в матче 1/32 финала Кубка Франции, когда Марсель играл на выезде против Йера 7 января 2023 года. На 15-й минуте встречи Эрик Байи решил сорвать контратаку соперников, перехватив мяч в воздухе. Но сделал это не только неуклюже, но и опасно. Он прямой ногой и шипами влетел в грудь сопернику.

Достойно внимания 9 голов: Роналду, Месси и Мбаппе устроили голевую перестрелку в матче ПСЖ и звезд

Байи сразу получил красную карточку, а его соперник Муса Ндиае не только не сумел продолжить матч, но и был госпитализирован. Его сразу отправили в реанимацию, ведь у футболиста было сломано ребро, повреждена печень и внутреннее кровотечение.

Видео фола Байи

Из-за прямой красной карты Байи пропустил два матча в чемпионате Франции. Но дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции решил увеличить дисквалификацию до семи матчей. Хотя игроку угрожала и дисквалификация до 9 матчей.

Таким образом, Байи не сыграет в пяти следующих матчах за Марсель. Первая игра – в 1/16 финала Кубка Франции против Ренна 20 января. Еще три матча дисквалификации придутся на чемпионат Франции – против Монако, Нанта и Ниццы. Если Марсель пройдет Ренн в кубковом матче, то седьмая игра придется на матч 1/8 финала Кубка Франции. Если Марсель вылетит, Байи пропустит матч против Клермона в чемпионате.

Напомним, что с начала 2023 года за Марсель выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский. Он перешел в аренду из итальянской Аталанты. А в первом же матче за французский клуб после выхода на замену получил желтую карточку.