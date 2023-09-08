Матч против Италии украинцы проведут на выезде. Местом проведения выбрали Милан – игра состоится на легендарном стадионе "Джузеппе Меацца", также известном как "Сан-Сиро".

Достойно внимания Украина в отборе на Евро-2024: результат, календарь матчей и турнирная таблица

В этом матче сборной Украины не поможет полузащитник Руслан Малиновский, в этом сезоне снова вернувшийся в Италию, где выступает за Дженоа. Игрок не получил вызов от тренерского штаба Сергея Реброва.

Тем не менее, футболист поделился своими ожиданиями от матча Украины против Италии в Милане.

"Что касается сборной Украины, то на "Сан-Сиро" всегда трудно. Они должны выложиться по полной. Ведь если они позволят Италии сыграть, то итальянцы могут легко забить голы. Они должны выложиться на 120%", – убежден Руслан Малиновский.

Следует отметить, что Украина до сих пор не побеждала сборную Италии. Команды провели восемь матчей, в которых итальянцы одержали шесть побед. Один из этих матчей прошел на чемпионате мира 2006 года в четвертьфинале.

Последний матч между командами прошел 10 октября 2018 года. Тогда команды сыграли вничью 1:1. И именно Руслан Малиновский отличился забитым голом за "сине-желтых". Игра состоялась в Генуе на стадионе "Луиджи Феррарис", где свои матчи проводит Дженоа. Именно игроком этой команды летом 2023 года стал Руслан Малиновский.