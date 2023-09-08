Матч проти Італії українці проведуть на виїзді. Місцем проведення обрали Мілан – гра відбудеться на легендарному стадіоні "Джузеппе Меацца", також відомому як "Сан-Сіро".

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У цьому матчі збірній України не допоможе півзахисник Руслан Маліновський, який в цьому сезоні знову повернувся до Італії, де виступає за Дженоа. Гравець не отримав виклик від тренерського штабу Сергія Реброва.

Попри це, футболіст поділився своїми очікуваннями від матчу України проти Італії в Мілані.

"Щодо збірної України, то на "Сан-Сіро" завжди важко. Вони повинні викластися на повну. Адже якщо вони дозволять Італії зіграти, то італійці можуть легко забити голи. Вони повинні викластися на 120%", – переконаний Руслан Маліновський.

Варто відзначити, що Україна до цього часу не перемагала збірну Італії. Команди провели вісім матчів, в яких італійці здобули шість перемог. Один з цих матчів відбувся на чемпіонаті світу 2006 року у чвертьфіналі.

Останній матч між командами відбувся 10 жовтня 2018 року. Тоді команди зіграли внічию 1:1. І саме Руслан Маліновський відзначився забитим голом за "синьо-жовтих". Гра відбулася в Генуї на стадіоні "Луїджі Ферраріс", де свої матчі проводить Дженоа. Саме гравцем цієї команди влітку 2023 року і став Руслан Маліновський.