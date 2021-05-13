Разная роль Малиновского в Аталанте и сборной Украины

Украинский хавбек уже покоряет Аталанту и делом приложился к тому, что бергамаски впервые в истории могут получить звание вице-чемпиона Италии. В Серии А Богиня не проигрывает с марта. И едва ли не напрямую это связано с фантастической формой Руслана Малиновского.

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Украинец установил уникальное достижение – отметился результативными действиями (гол или ассист) в девяти подряд матчах. То есть после игр сборной Украины на старте отбора на чемпионат мира не обошлось ни одного поединка Аталанты, где не отличился бы Руслан Малиновский.

Рассмотрим важность украинца для клуба из Бергамо в цифрах.

Во второй части этого сезона Руслан уже полностью адаптировался к новой для себя роли. Джан Пьеро Гасперини использует нашего игрока значительно выше в атаке. И по всему фронту. В весенних же матчах сборной Украины Малиновский действовал чуть ниже и был ограничен по большей части правым полуфлангом.

Тепловая карта Руслана Малиновского в Аталанте / Скриншот с SofaScore

Тепловая карта Руслана Малиновского в сборной Украины / Скриншот с SofaScore

Понятно, что Андрей Шевченко дает другие задания игроку, однако умение Руслана Малиновского сыграть и в завершающей стадии дает дополнительные возможности нашей национальной команде. А потому будет создавать сюрпризы соперникам на Евро.

Феноменальный удар Малиновского

В этом сезоне в Серии А Руслан Малиновский записал в свой актив всего семь голов. Это четвертый показатель в Аталанте. Однако больше половины из этих мячей (а именно 4) он забил весной. Хотя по игровому времени украинец не находится среди лидеров в клубе из Бергамо. Его показатель – только десятый среди игроков Аталанты. Украинец сыграл 1749 минут.

Рейтинг игроков Аталанты по количеству игрового времени / Скриншот с Understat

К тому же забивает Руслан Малиновский в неочевидные моменты. На схеме четко видим, что три из семи мячей украинец реализовал с расстояния в 25 метров. То есть в таких ситуациях трудно ожидать гол.

Карта голов Руслана Малиновского / Скриншот с Understat

Ожидаемые голы Руслана Малиновского в Аталанте / Скриншот с Understat

Как видим, ожидаемых голов Руслану Малиновскому не насчитали даже пяти.

Руслан Малиновский – один из лучших ассистентов чемпионата Италии

А вот помочь отличиться партнерам – обычное дело для нашего хавбека. По показателю "ассисты" Руслан Малиновский единолично удерживает лидерство среди игроков Аталанты. В его активе 11 результативных передач. К тому же он по этой статистике один из лучших в чемпионате Италии. Только Лукаку в чемпионате Италии имеет в активе одиннадцать ассистов.

Руслан Малиновский – лучший ассистент Аталанты в этом сезоне / Скриншот с Understat

Прекрасную форму украинца накануне Евро подтверждает и то, что восемь из одиннадцати результативных передач Руслан Малиновский отдал с марта.

Малиновский среди лучших игроков Серии А

С такой статистикой Руслан Малиновский входит в топ игроков всей Серии А. Так, со средней оценкой в сезоне украинец занимает одиннадцатое место в чемпионате Италии по данным SofaScore.

Лучшие игроки Серии А по версии SofaScore / Скриншот с SofaScore

А вот после матчей сборной Украины весной Руслану Малиновскому равных нет. На старте квалификации Чемпионата мира хавбек Аталанты беспрекословно лучше всех. В рейтинге специализированного портала SofaScore он значительно опередил Александра Зинченко.

Лучшие игроки сборной Украины по версии SofaScore / Скриншот с SofaScore

Следовательно, прекрасная форма Руслана Малиновского и его вариативность станут дополнительной опцией сборной Украины на чемпионате Европы. Стартуют же "сине-желтые" на континентальном первенстве 13 июня. Откроют Евро украинцы поединком против сборной Нидерландов.

Дмитрий Майстренко