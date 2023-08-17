Дженоа удалось убедить Марсель отпустить Руслана Малиновского. Речь идет об аренде с правом выкупа. Однако трансфер на этом не добился своего успешного финала.

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Клубы ударили по рукам

Теперь слово за украинским футболистом. Малиновскому нужно хорошо подумать, хочет ли он возвращаться обратно в итальянский футбол, где играл в футболке Аталанты. Но и в расположении "провансальцев" ему уже нечего работы. В клубе подтвердили, что не видят больше Руслана в своей команде, поэтому пытаются оформить трансфер полузащитника.

Ранее была информация, что именно Дженоа активно ведет переговоры с французским клубом за трансфер Малиновского.

Отметим, что Малиновский в новом сезоне ни разу не попал в заявку на матчи Марселя.

Почему трансфер у Дженоа может сорваться?

Среди заинтересованных клубов называли еще две другие команды из Италии – Болонью и Торино. Кстати, последние уже официально опровергли слухи о своем интересе к украинцу.

Также шла речь об интересе от турецкого Бешикташа и в прошлом английского Лидса. все остановилось на уровне слухов.

Дело с Дженоа может затянуться из-за того, что сам Малиновский не очень хочет надеть футболку бывшего клуба Андрея Шевченко. Это не приоритетный вариант для футболиста сборной Украины, карьера которого в последнее время пошла на убыль.

По информации французского журналиста Санти Ауна, Руслан больше склонен к переходу в Болонью или Монцу.

Короткая французская сказка Малиновского в Марселе