Семья Малиновского посетила украинскую школу в Марселе: теплые фото встречи

Руслан Малиновский только в январе переехал в Марсель, а уже успел совершить несколько хороших дел. Украинский футболист успевает не только помогать своему новому клубу, но и встречаться с проживающими во Франции земляками.

5 апреля семья Малиновских в полном составе посетила украинскую школу в Марселе. Жена футболиста Роксана рассказала о приятной встрече с первой заместительницей мэра Марселя Мишель Рубиролой, которая в 2020-м была мертвецом французского города.

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Приятная встреча с земляками

Также Роксана сделала важное в своей жизни решение. Жена Малиновского стала почетным членом французско-украинской ассоциации "Марсель – Одесса". Ведь эти два города являются частью сердца Роксаны.



Руслан Малиновский в украинской школе в Марселе / Фото из инстаграмма Роксаны

Семья полузащитника пообщалась с детьми, оставляла автографы и памятные фотографии. Дети же пришли на встречу с Русланом тоже не с пустыми руками. Футболист сборной Украины и Марселя получил картинки со своим изображением. А жене Роксане подарили цветы.



Дети сделали подарки для Руслана Малиновского / Фото из инстаграмма Роксаны

Напомним, что еще в начале своего перехода в Марсель Малиновский имел теплую встречу с земляками, которые уже давно или временно проживают во Франции из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Такие встречи вдохновляют как футболиста, так и украинцев, которые находятся далеко от родного дома.

Добавим, что Руслан выступает в Марселе на правах аренды, но у французского клуба есть опция обязательного выкупа украинца у Аталанты. СМИ уже даже сообщали, что "провансальцы" досрочно активировали эту опцию выкупа Малиновского.

С момента перехода полузащитник провел за Марсель уже 15 матчей, в которых забил 2 гола. 9 апреля украинец сможет улучшить свою статистику. В этот день подопечные Игоря Тудора сыграют против Лорьяна в рамках 30 тура Лиги 1.