Встреча футболистов с украинскими защитниками прошла 4 апреля. Динамовцы пообщались с Героями Украины, которые, жертвуя собственным здоровьем и даже жизнь, выбивают врага из родной страны.

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Приятная встреча футболистов с военными

В гости к раненым военным Сергей Сидорчук, Георгий Бущан и Александр Сирота приехали не с пустыми руками. Футболисты привезли с собой клубную атрибутику, подаренную бойцам.



Встреча Динамо с ранеными военными / Фото киевского клуба

Динамовцы встретились с военными подразделения "Омега", которое в этот день праздновало свою 20-ю годовщину, и защитниками "Азовстали", которые после реабилитации от российского плена и с новыми силами готовы вернуться на фронт. А у кого впереди еще несколько операций, чтобы залечить раки после российской агрессии.



Игроки Динамо посетили раненых бойцов / Фото киевского клуба

Сидорчук: Нет слов, чтобы описать нашу благодарность и ваш героизм для нашей Родины

Капитан Динамо Сергей Сидорчук выразил благодарность защитникам не только от всей киевской команды, но и от своей большой семьи.

Я многодетный отец, и я хотел бы сказать спасибо не только Динамо, но и моей семье. Мои дети сейчас могут приезжать в Родину и не бояться только благодаря вам. Вся моя семья, все мы сейчас ходим по независимой украинской земле только благодаря вам и вашим собратьям. Нет слов, чтобы описать нашу благодарность и ваш героизм для нашей Родины,

– сказал Сидорчук.

Футболисты пообщались с защитниками, сделали совместные фото и оставили автографы. Такие встречи поднимают боевой дух украинских военных, которые за последний год насмотрелись такого ада, что даже страшно пожелать врагу.

Футболисты Динамо посетили раненых военных: смотрите видео

Также футболисты столичного клуба не забыли о тех, кто держит оборону на передовой. Сидорчук и Бущан с помощью видеосвязи соединились и с украинским бойцом.

Футболисты выделили на голове защитника шапку Динамо. На что боец ответил, что уже 10 лет гоняет за киевский клуб.

"Почти как я!", – ответил с улыбкой на эти слова Сидорчук.

Также военный спросил Бущана, когда тот снова будет защищать ворота столичного клуба. Георгий в шутку ответил: "Когда они начнут выигрывать. Приду на все готовое".

Сидорчук и Бущан перезвонили на фронт: смотрите видео

Отметим, что на фронте служит немало футбольных фанатов, среди которых и ультрас киевского Динамо. К сожалению, игра киевлян в последнее время не может порадовать болельщиков, воюющих на передовой. Подопечные Мирчи Луческу во втором круге УПЛ одержали две победы при стольких же поражениях.

Следующий поединок Динамо проведет 8 апреля дома против Миная.