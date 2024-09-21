Михаил Мудрик, вингер Челси, планирует покинуть команду зимой 2025 года в поиске стабильной игровой практики. Будет ли это полноценный трансфер или аренда не известно, об этом сообщает футбольный инсайдер Экрем Конур.

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Для чего Михаилу Мудрику новый клуб

23-летний украинец планирует продолжить развиваться и совершенствовать свою игру. Для этого вингер лондонского Челси готов сменить команду, чтобы получать стабильную игровую практику.

По предварительной информации Марсель, который возглавляет Роберто Де Дзерби, планирует арендовать у "синих" Мудрика. Отметим, что именно итальянский специалист приобщил украинца к основному составу "горняков".

Напомним, что Михаил Мудрик присоединился к "аристократам" в январе 2023 года и подписал контракт на восемь с половиной лет. Донецкий Шахтер получил за украинца 100 миллионов евро.

За это время Михаил сыграл в 41 матче за Челси во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. В новой кампании украинский вингер провел 4 матча, но ни разу не отметился результативными действиями.

Следующий матч Челси сыграет в гостевом поединке против Вест Хэма. Начало матча – 14:30 по киевскому времени.